În urma acestui rezultat, FCSB va juca în turul trei preliminar din Europa League împotriva kosovarilor de la Drita.

A uitat de 0-10 cu Silkeborg?! Ce a spus Nicolae Dică după eliminarea FCSB-ului



Nicolae Dică a analizat deciziile care au dus la rezultatul total neașteptat de pe „Arena Națională”.

Fostul antrenor al echipei patronate de Gigi Becali e de părere că schimbările făcute de FCSB nu au adus plusul de care era nevoie în teren, iar pe lângă asta, Dică a subliniat și teama din jocul „roș-albaștrilor”.

„Eram foarte optimist, pentru că eu credeam că vor reuși să se califice. Echipa arăta bine în prima repriză și credeam că o să fie și mai bine în cea de-a doua.

Schimbările nu au fost ok, jucătorii care au intrat nu au adus un randament în plus echipei, mai ales că se vorbea și de Alibec. Eu l-am antrenat și a fost și coleg cu mine. Este tipul de jucător care are nevoie de spațiu, în seara asta nu a avut spațiu. Neavând nici ritmul necesar pentru acest joc, cred că acolo a fost primul lucru greșit. Poate dacă Politic era introdus la pauză, poate are fi adus un plus.

Am văzut teamă, o frică de a juca. Au lipsit Tănase și Olaru și s-a văzut. O fi fost o problemă și în cea au pregătit”, a spus Dică la Digi Sport.

Nicolae Dică a trăit pe pielea lui o rușine mai mare decât eliminarea din această seară, când se afla pe banca FCSB-ului.

La momentul respectiv antrenor la echipa „roș-albastră”, Dică a pierdut cu 0-5 ambele meciuri cu Silkeborg, din grupele Conference League, în octombrie 2022.