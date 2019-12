A luat numai din salariu 380 de MILIOANE de euro in 2019! Cu ce se ocupa aceasta femeie

A castigat numai anul asta atatia ca i-ar trebui o viata sa numere bancnotele!

Denise Coates, fondatorul companiei Bet365, a incasat in 2019 nu mai putin de 380 de milioane de euro. Denise a stabilit un record pentru Marea Britanie. Coates a infiintat compania Bet365 alaturi de fratele ei acum aproape 20 de ani. Pe langa cele 325 de milioane incasate ca 'salariu' de baza, Coates a mai luat peste 50 din dividende. Se afla in topul celor mai bine platiti executivi din lume. In topul Forbes al miliardarilor, fondatoarea Bet365 are o avere de peste 14 miliarde de euro.

In 2019, Coates a avut o crestere a veniturilor de 26% fata de anul trecut.



Coates a fost mai intai casier in casele de pariuri ale familei sale. Acum e in primii 3 platitori de taxe din Marea Britanie.