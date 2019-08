A jucat ca atacant, acum a trecut in poarta si a prins nationala! Povestea romancei care da pase de gol chiar si din poarta

S-a plictisit sa dea goluri si a trecut in poarta ... sa ia.

E povestea romancei care apara la nationala si da pase de gol chiar si din poarta.



Cosmina Rosu a jucat in atac pana acum sase luni. Fata a trecut in poarta si a fost chemata la nationala de junioare.



Cosmina a dat si o pasa de gol in amicalul castiigat de Becicherecu Mic cu sarboaicele de la Zemun. Dupa ce au jucat fotbal al 40 de grade, fetele s-au racorit cu pepeni la final.