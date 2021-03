A inscris impotriva fostei echipe si a fugit zbierand spre banca adversa! Gestul care face inconjurul planetei 

Faza virala s-a intamplat la meciul dintre Morecambe si Newport din Liga 4 din Anglia. Kevin Ellison este protagonistul.

Fotbalistul a jucat pentru Morecambe in perioada 2011 - 2020, insa nu a contat pentru antrenorul Derek Adams, care l-a supus umilintei, punandu-l sa se antreneze singur, departe de echipa, iar apoi a renuntat la el.

Ulterior, a semnat cu Newport, iar in meciul direct cu fosta echipa, a contribuit la victorie cu un gol. La doar 10 minute dupa ce a fost introdus in teren, Ellison a inscris in poarta fostei echipe, iar ce a urmat dupa a facut inconjurul planetei.

Jucatorul a marcat, iar apoi a luat-o la fuga spre banca adversa, acolo unde i-a zbierat in fata antrenorului care l-a dat afara. Tehnicianul a ramas mut in fata jucatorului, fara sa gesticuleze vreun semn, incercand sa il ignore.

Newport’s Kevin Ellison scores against former club and celebrates in the face of the manager that made him train on his own and didn’t ever put him on the team sheet, have that ya tw*t pic.twitter.com/2SfOn4K53N