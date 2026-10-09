Amenda cuprinde 50 de penalităţi zilnice de câte 3.000 de franci şi nu va fi aplicată, cu condiţia ca Xhaka să nu comită nicio altă infracţiune pe durata unei perioade de probă de doi ani. Jucătorul în vârstă de 34 de ani a declarat că a achitat deja cheltuielile de judecată.

"Acum câteva săptămâni, am vorbit personal aici şi am spus că îmi voi asuma responsabilitatea pentru decizia mea. Rămân la cele spuse", a scris Xhaka în germană pe Instagram. "Am fost condamnat prin hotărâre sumară pentru obţinerea unui certificat fals la o amendă cu suspendare de 50 de rate zilnice de câte 3.000 CHF fiecare, cu o perioadă de probă de doi ani. Aceasta înseamnă că sentinţa nu va fi executată dacă nu comit alte infracţiuni în această perioadă. Am achitat deja cheltuielile de judecată.

Accept decizia şi îmi asum responsabilitatea pentru acţiunile mele. Vă mulţumesc pentru numeroasele mesaje de susţinere primite în ultimele săptămâni. Ele înseamnă foarte mult pentru mine".

Xhaka a recunoscut luna trecută că a obţinut certificatul fals într-o perioadă în care nutrea o profundă neîncredere faţă de vaccinurile împotriva COVID-19 şi avea rezerve serioase cu privire la acestea.

Jucătorul internaţional elveţian a declarat că se confrunta cu incertitudini la momentul respectiv şi că, de atunci, a cooperat total cu procurorii.

În urma mărturisirii sale, preşedintele Federaţiei Elveţiene de Fotbal, Peter Knaebel, a declarat că Xhaka a fost lăsat în afara lotului Elveţiei pentru recenta perioadă de meciuri internaţionale. El a ratat patru meciuri din Liga Naţiunilor, două împotriva Macedoniei de Nord şi câte unul împotriva Scoţiei şi Sloveniei.

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