VIDEO | 16 pusti romani "alearga" in "Gradinita Formulei 1"! Cel mai mic are 8 ani si viseaza sa fie primul pilot roman in F1

La Sarno, langa Napoli, are loc zilele acestea Trofeul Ayrton Senna, unul din cele mai importante turnee de karting din lume.

Peste 250 de piloti se intrec pe circuitul napoletan, din care 16 sunt romani, toti cu gandul ca munca lor le va adduce in viitor un post de pilot in Formula 1! Campioana nationala, Real Racing, are 9 piloti, cel mai mic are 8 ani, cel mai experimentat are 16 ani.



Italia si circuitele de karting sunt de fapt "Gradinita Formulei 1", mai toti pilotii de Formula 1 fiind selectati de marii constructori de pe aceste circuite. Ayrton Senna a inceput automobilismul la 4 ani cu un GoKart.