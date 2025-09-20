Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine va pleca din pole-position

Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Verstappen a încheiat pe primul loc calificările de la Baku, reuşind al şaselea pole position din actualul sezon.

"Sincer să fiu, au fost calificări lungi, cu foarte multe steaguri roşii. E greu să-ţi aduci pneurile în stare bună cu atâtea întreruperi. În ultimul tur trebuie să dai totul, eu nici măcar nu aveam cele mai bune pneuri din cauza steagurilor roşii, rămâi fără pneuri. Cu siguranţă luptam pentru pole position, dar sunt fericit că de la Monza facem o treabă mai bună", a declarat Verstappen.

