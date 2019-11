VIDEO | Arlauskis, laudat de UEFA! Parada prin care a cucerit Europa si i-a exasperat pe francezi

Arlauskis este unul dintre jucatorii care au dus greul in acest sezon pentru CFR Cluj.

CFR este la doar un punct de calificarea in primavara europeana in Europa League, iar o mare parte din merit o are portarul lituanian. Arlauskis a impresionat in meciurile cu Rennes si i-a exasperat pe francezi cu paradele sale.

Una dintre interventiile portarului de la CFR, din meciul de la Cluj, a fost postata de UEFA pe contul de Twitter. Iubitorii fotbalului din intreaga Europa l-au felicitat pe goalkeeper-ul CFR-ului pentru interventia sa dupa ce UEFA a postat imaginile.