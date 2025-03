Valentin Crețu (36 de ani), ”veteranul” celor de la FCSB, a tras primele concluzii după meciul de la Lyon, în care a fost titular, cu toate că Marius Ștefănescu a fost anunțat de Gigi Becali pe postul de fundaș dreapta.



Fundașul dreapta, titular incontestabil la campioana României, a fost suspendat pentru meciul din tur, fiind înlocuit de Mihai Popescu.



Crețu spune că echipa sa se va gândi acum la campionat și așteaptă cu entuziasm următorul sezon european.



Valentin Crețu: ”Asta am simțit”



„Am simțit că am făcut tot ce am putut, am încercat, am venit să jucăm, să facem pressing, dar au jucători în față de calitate foarte mare. Pasează foarte bine, în față se mișcă destul de mult. Acum ne gândim doar la campionat.



Cu mândrie și cu optimism. Sper ca în sezonul următor să facem la fel, o figură frumoasă. Ne bucurăm pentru tot parcursul și abia așteptăm să câștigăm campionatul și să jucăm în sezonul următor în Champions League.



Vom juca acasă cu Rapid, un meci foarte greu, dar noi suntem pregătiți și ne dorim din nou să câștigăm campionatul. Un pic așa scorul, dar sunt o echipă foarte mare. Am încercat să-i blocăm cât am putut. În sufletul meu, sunt mândru de tot ce am făcut și abia aștept sezonul viitor.



Cred că dacă eram toți jucătorii, cred că aveam șanse mult mai mari. Dar eu îmi felicit colegii, staff-ul și pe toți cei care au contribuit”, a spus Vali Crețu, la Digi Sport.



Eliminată din Europa League, FCSB se concentrează acum pe campionat. Va începe play-off-ul cu 28 de puncte, la un punct distanță de CFR Cluj și la două de Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și Dinamo.



Campioana va juca duminică pe Arena Națională în compania rivalei Rapid, echipă care va începe play-off-ul cu 23 de puncte.