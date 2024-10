FCSB a început bine și a trimis mingea în poartă prin Miculescu, în minutul 2, însă golul a fost anulat de arbitrul italian Marco Di Bello, care a văzut un fault al atacantului asupra portarului Butland.

Ce a spus Vaclav Cerny după Rangers - FCSB 4-0

Rangers și-a revenit rapid după faza controversată și a marcat de două ori. Mai întâi prin Tom Lawrence, în minutul 11, cu un șut din marginea careului, iar 20 de minute mai târziu prin Vaclav Cerny, care a profitat de erorile lui Luis Phelipe și Malcom Edjouma.



Campioana României a făcut trei schimbări la pauză, însă Rangers a continuat să controleze jocul și în actul secund. Scoțienii au mai marcat de două ori prin Cerny (55') și Igamane (72'), iar gazdele s-au impus cu 4-0.

Imediat după meci, Vaclav Cerny, autorul dublei și fotbalistul desemnat omul meciului, a vorbit despre cât de importantă este victoria lui Rangers și a dat dovadă de fair-play, spunând că echipa sa a fost "puțin norocoasă" pentru că arbitrul a fluierat înainte ca David Miculescu să înscrie în minutul 2.

"Toți aveam nevoie de această victorie. Le datoram fanilor un rezultat bun și un meci de calitate și cred că am reușit. Am dominat în prima repriză. Am fost puțin norocoși la început, dar până la urmă a ieșit bine. O prestație foarte solidă de care aveam nevoie.



Mă bucur că am marcat, însă nu acesta este cel mai important lucru. A fost dur ce s-a întâmplat la meciul de duminică din campionat și, chiar dacă veneam după pauza internațională, nu am avut nicio scuză. Acum ne-am dorit să readucem o atmosferă bună și sper că am reușit", a spus Vaclav Cerny, la TNT Sports.

Cât a plătit Rangers pentru Vaclav Cerny



Omul meciului a fost cehul Vaclav Cerny (27 de ani), ajuns la Rangers în această vară sub formă de împrumut de la Wolfbsurg, și care a devenit, într-un timp foarte scurt, favoritul tribunelor de pe Ibrox Stadium.



Pentru împrumutul extremei dreapta, Rangers a plătit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Din vara următoare, cehul se va întoarce, cel mai probabil, la gruparea din Bundesliga.



Cerny este crescut de Ajax Amsterdam. A fost transferat pentru 750.000 de euro încă din 2014, de pe vremea când avea doar 17 ani, și a evoluat la mai multe categorii de juniori din cadrul clubului. A urmat Utrecht, care a plătit 900.000 de euro în schimbul său, iar apoi Twente, care a plătit un milion de euro.



În 2023, internaționalul ceh a ajuns în Bundesliga pentru opt milioane de euro, după ce a avut evoluții impresionante în Eredivisie.



În prezent, site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de șapte milioane de euro.

FCSB, în Europa League. Rezultate și program

26 septembrie | FCSB - FC RFS 4-1 (Bîrligea 8, Ștefănescu 32, Olaru 58, 69 / Lipuscek 23)

3 octombrie | PAOK FC - FCSB 0-1 (Bîrligea 45+8)

24 octombrie | Rangers FC - FCSB 4-0 (Lawrence 10, Cerny 31, 55, Igamane 72)

7 noiembrie | FCSB - FC Midtjylland (19:45)

28 noiembrie | FCSB - Olympiacos FC (22:00)

12 decembrie | TSG Hoffenheim - FCSB (19:45)

23 ianuarie | Qarabag FK - FCSB (19:45)

30 ianuarie | FCSB - Manchester United (22:00)

FCSB, locul 13 în Europa League după primele 3 etape