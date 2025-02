Returul de pe Arena Națională este programat o săptămână mai târziu.

Răzvan Lucescu nu îi vrea pe fanii lui Rapid la returul de pe Arena Națională

Răzvan Lucescu a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului dacă și-ar dori ca fanii lui Rapid să meargă pe Arena Națională pentru a o susține pe PAOK în returul cu FCSB.

Antrenorul lui PAOK spune că echipa sa nu are nevoie de susținerea rapidiștilor, care ar trebui să își susțină echipa în lupta la play-off.

”Fanii Rapidului trebuie să își susțină propria echipă, au ei confruntări importante în campionat, noi avem fanii noștri, avem forța noastră, avem experiența noastră, vom intra pe teren să dăm absolut totul, ne dorim foarte mult această calificare, punct și nimic mai mult”, a spus Răzvan Lucescu la conferința de presă.

Răzvan Lucescu și-a amintit de Rapid - Steaua din 2006

Cu câteva minute mai devreme, Răzvan Lucescu a vorbit și despre sfertul de finală pe care Rapid l-a disputat împotriva Stelei în ediția din 2006 a Cupei UEFA.

”A trecut prea mult timp, a rămas doaar o amintire. Chiar dacă am pierdut calificarea, a fost pentru prima dată în istoria lui Rapid când a ajuns la acel nivel. Noi am fost eliminați într-un mod nedrept, dar, în același timp, ce îmi rămâne în minte este că am fost eliminați cu capul sus”, a spus antrenorul lui PAOK Salonic.