Suma uriașă pe care o va încasa Corvinul Hunedoara după calificarea în turul doi al Europa League

Calificarea în turul doi i-a adus Corvinului un cec uriaș dacă luăm în calcul că este o echipă din ligă secund cu un buget relativ mic.

Nu mai puțin de 550.000 de euro vor încasa hunedorenii pentru calificarea în turul secund al preliminariilor Conference League.

3.000.000 de euro ar putea încasa Corvinul Hunedoara de la UEFA dacă trece de toate tururile preliminare și see califică în grupele Europa League.

Corvinul Hunedoara, echipă de ligă secundă, va juca în turul al doilea preliminar al Europa League cu formaţia croată HNK Rijeka. Primul meci va avea loc în deplasare, pe 25 iulie, iar al doilea pe teren propriu, în data de 1 august.

Florin Maxim, după ce a dus Corvinul în turul doi

Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 2-0 suferită cu Paksi FC în manşa secundă a primului tur preliminar al Europa League, că în jocul formaţiei sale, calificată în faza superioară a competiţiei, s-a văzut "teama de succes".

"Probabil că azi la noi s-a văzut şi teama de succes. Vreau să le mulţumesc băieţilor pentru ce au făcut în tur (n.r. - victoria cu 4-0), însă e o diferenţă mare între cum am arătat atunci şi acum. Eu ştiu că aveam ce apăra, însă credeam că intrând în joc această teamă va trece.



Din păcate pe construcţie am fost inexistenţi, de asta îmi e puţin ciudă, pentru că puteam să arătăm altceva în unele momente. Pentru că nici adversarul nu a fost într-o formă extraordinară, doar că noi am fost temători. Una peste alta învăţăm din aceste meciuri. Îmi place să reamintesc că acum un an eram în Liga a III-a, iar azi trecem un tur în Europa League. Deci sunt mai mult decât fericit, însă sunt lucruri de îmbunătăţit. Din meciul ăsta avem doar de învăţat, rămânem cu calificarea", a spus tehnicianul.