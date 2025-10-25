Este vorba despre Olympique Lyon, care ar fi folosit un jucător fără drept de joc în competițiile europene.

Olympique Lyon, anchetată de UEFA! Poate pierde la ”masa verde” jocul cu Utrecht

În primul meci din faza principală Europa League, Olympique Lyon s-a duelat cu FC Utrecht, iar echipa din Ligue 1 s-a impus cu scorul de 1-0.

Unicul gol al meciului i-a aparținut lui Tanner Tessmann și a venit în minutul 75, din pasa lui Rachid Ghezzal.

Problema este însă că Ghezzal, cel care a avut o contribuție decisivă la scorul final, a fost legitimat la club, după ce expirase termenul pentru depunerea listei UEFA.

Utrecht a depus o plângere la UEFA, iar forul continental a admis că jucătorul algerian nu avea drept de joc.

”Confirmăm că jucătorul Rachid Ghezzal, în conformitate cu Articolul 31 din regulamentul competiției UEFA Europa League, poate evolua în competițiile europene intercluburi doar începând cu următoarea perioadă de înregistrare”, se arată în comunicatul UEFA.

Olympique Lyon ar fi fost notificată cu privire la acest aspect, însă doar după meciul cu Utrecht și înaintea partidelor cu Salzburg, scor 2-0, și FC Basel, scor 2-0, în care algerianul nu a mai evoluat.

Așadar, în urma investigației UEFA este foarte probabil ca Olympique Lyon să piardă la ”masa verde” jocul cu Utrecht și să se aleagă și cu o amendă considerabilă.

În acest moment, francezii ocupă locul trei în clasamentul Europa League, cu 9 puncte.

Olympique Lyon a fost adversara lui FCSB sezonul trecut, în optimile de finală Europa League. Atunci, francezii s-au impus cu 3-1 pe Arena Națională și cu un categoric 4-0 la Lyon.

