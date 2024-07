Situația de la Corvinul Hunedoara îi bulversează pe croați: "O regulă nebună!"

Corvinul - Rijeka, meciul tur, este programat joi, 25 iulie, de la ora 21:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe terenul vicecampioanei Croației.

Presa croată, bulversată de situația celor de la Corvinul Hunedoara

După ce a uimit prin victoria la scor de pe terenul lui Paksi (4-0), Corvinul Hunedoara a ajuns și în atenția presei croate. Jurnaliștii de la Index scriu despre "regula nebună" din România, care nu i-a permis echipei conduse de Florin Maxim să promoveze în Liga 1 la finalul stagiunii precedente.

Deși subliniază că hunedorenii nu trebuie tratați de sus, croații consideră că Rijeka este favorita clară a confruntării din turul 2 preliminar Europa League.

"Corvinul este o echipă din liga a doua a României, care joacă în competițiile europene datorită faptului că a câștigat într-un mod senzațional Cupa României. Primul instinct spune că este un scenariu de vis pentru Rijeka, însă nu e chiar așa.

Rijeka este cu siguranță favorita din această dublă, însă Corvinul, trebuie să subliniem, se află în liga secundă doar din cauza unei reguli nebune din România.

Corvinul a încheiat sezonul trecut pe locul secund și ar fi trebuit să promoveze, însă nu i s-a permis din cauza faptului că în România doar cluburile private pot evolua în primul eșalon. Cele deținute de suporteri sau comunități locale nu pot, iar Corvinul s-a încadrat în a doua categorie, astfel că a rămas în liga secundă.

Pentru ca situația să devină și mai bizară, Corvinul a avut opțiunea de a-și schimba forma de organizare pentru a putea promova, însă, în acest caz, UEFA ar considera că ar fi vorba despre un alt club și i-ar revoca licența pentru competițiile europene. Practic, înaintea acestui sezon, clubul a trebuit să aleagă între a juca în competițiile europene și a promova. A ales Europa și a fost lăsată astfel fără posibilitatea de a promova", a scris Index.

În cazul în care va fi eliminată de Rijeka, Corvinul Hunedoara va continua parcursul european în turul 3 preliminar din Conference League.

Florin Maxim a tras concluziile după ce Corvinul s-a calificat în al doilea tur preliminar UEL, după 4-0 și 0-2 contra lui Paksi FC

Maxim a reacționat și a ținut să își arate recunoștința față de elevii săi. De asemenea, antrenorul a menționat că jucătorii săi au fost temători și că pe construcție au fost ”inexistenți”.

”Probabil și teama de succes. Țin să le mulțumesc băieților pentru ce au făcut în tur. Aveam ce apăra. Era normal să ieși un pic pe teren mai temător. Am crezut că teama va trece. Am început jocul puțin jos. Au trecut primele minute în care ei au presat. I-am închis bine. Am avut momentele noastre bune. Am avut trei faze fixe din care puteam marca. Pe construcție am fost inexistenți. De asta mi-e puțin ciudă. Acum un an eram în Liga 3 și acum trecem un tur în Europa League. Sunt mai mult decât fericit!

Și după gol puteam să gestionăm altfel. Puteam juca o minge lungă. Să fim mai aproape de poartă. Noi am început să le dăm mingea. Să marcheze golul doi. Sutn momente peste care am trecut cu bine. Avem doar de învățat din meciul ăsta.

Mă inspir de peste tot. Îmi place să mă inspir, nu să copiez. Trebuie să adaptez lucrurile la jucătorii pe care îi am. Poate cer prea mult de la unii. Dar au dovedit. Și în meciurile amicale au jucat cu adversari foarte buni. Lucruri bune facem. Eu am avut doar de învățat din această dublă manșă. Sper să nu fie probleme de ordin fizic. De ordin medical. Băieții să înțeleagă. O să avem o vizionare cu ce am făcut în seara asta”, a spus Florin Maxim după meci.