Și spaniolii au reacționat după golul de generic marcat de Daniel Bîrligea în FCSB - Midtjylland 2-0

Ce au scris spaniolii despre golul lui Daniel Bîrligea

Imediat după reluarea jocului, Bîrligea a făcut 2-0 în favoarea roș-albaștrilor, după o gafă uluitoare a portarului lui Midtjylland. Danezii au avut lovitura de start, au trimis mingea la portarul Olafsson, care a degajat direct în Bîrligea.

Balonul a ricoșat spre poarta danezilor, iar atacantul transferat de FCSB de la rivala CFR Cluj a marcat cu pieptul de pe linia porții.

„Daniel Birligea nu a iertat și a împins mingea cu pieptul pentru a face 2-0”, au notat spaniolii de la sport.es.

Thomas Thomasberg: ”Dacă jucam la fel ca în prima repriză, am fi câștigat!”

Thomas Thomasberg s-a declarat nemulțumit de rezultatul partidei și a mărturisit că este convins că echipa sa ar fi câștigat pe Arena Națională dacă imediat după pauză nu ar fi apărut greșeala care a dus la golul lui Daniel Bîrligea.

Antrenorul lui Midtjylland a catalogat drept ”nebun” reușita atacantului transferat de FCSB de la CFR Cluj.

”Întotdeauna ești dezamăgit atunci când pierzi. Cred că în prima repriză ne-am creat câteva situații bune, am avut mai multe șanse. Nu a trebuit să ne apărăm prea mult. La pauză le-am spus că trebuie să avem încredere că putem reveni în joc.

Am simțit că suntem într-o situație bună, nu datorită scorului, ci datorită felului în care am jucat în prima repriză. Apoi am primit gol după 8 secunde în repriza a doua, lucru ce a ucis puțin jocul, credeam că am avut o primă repriză bună. Sunt dezamăgit, am avut o oportunitate bună împotriva lui FCSB.

Nu a fost un gol obișnuit, nu cred că este amuzant, dar a arătat ciudat. Au pasat înapoi la portar, a fost un gol nebun, nu a fost o ocazie. Dacă am fi jucat la fel ca în prima repriză, cu siguranță am fi câștigat”, a spus Thomas Thomasberg la conferința de presă.