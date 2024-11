Campioana României s-a impus grație golurilor marcate de Florin Tănase - minutul 16, lovitură liberă deviată de zid - și Daniel Bîrligea - minutul 46. A doua reușită a venit după o degajare greșită a portarului de la Midtjylland. FCSB are 9 puncte după primele 4 etape din Europa League.

Jurnaliștii de la L'Equipe au remarcat reușita atacantului de la FCSB, despre pe care l-au descris drept "golul improbabil primit de Midtjylland".

"Învinși de românii de la FCSB în Europa League, danezii de la Midtjylland și-au complicat situația în primele secunde din repriza secundă, primind un gol inedit, după o degajare blocată.

Pe hârtie, ideea ar fi putut avea sens: toată lumea pe linia mediană, o pasă în spate și șapte jucători care sprintează, în timp ce jucătorii sprintează, iar portarul trimite mingea mult în față.

Jucătorii lui Midtjylland au trăit un moment ușor jenant în Europa League: degajarea portarului Elias Olafsson a fost blocată, mingea s-a dus spre poartă, iar la final a fost împinsă cu pieptul de Daniel Bîrligea", au notat francezii.

Thomas Thomasberg: ”Dacă jucam la fel ca în prima repriză, am fi câștigat!”

Thomas Thomasberg s-a declarat nemulțumit de rezultatul partidei și a mărturisit că este convins că echipa sa ar fi câștigat pe Arena Națională dacă imediat după pauză nu ar fi apărut greșeala care a dus la golul lui Daniel Bîrligea.

Antrenorul lui Midtjylland a catalogat drept ”nebun” reușita atacantului transferat de FCSB de la CFR Cluj.

”Întotdeauna ești dezamăgit atunci când pierzi. Cred că în prima repriză ne-am creat câteva situații bune, am avut mai multe șanse. Nu a trebuit să ne apărăm prea mult. La pauză le-am spus că trebuie să avem încredere că putem reveni în joc.

Am simțit că suntem într-o situație bună, nu datorită scorului, ci datorită felului în care am jucat în prima repriză. Apoi am primit gol după 8 secunde în repriza a doua, lucru ce a ucis puțin jocul, credeam că am avut o primă repriză bună. Sunt dezamăgit, am avut o oportunitate bună împotriva lui FCSB.

Nu a fost un gol obișnuit, nu cred că este amuzant, dar a arătat ciudat. Au pasat înapoi la portar, a fost un gol nebun, nu a fost o ocazie. Dacă am fi jucat la fel ca în prima repriză, cu siguranță am fi câștigat”, a spus Thomas Thomasberg la conferința de presă.