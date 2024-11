FCSB își domină adversarele din Europa League datorită experienței jucătorilor, a curajului cu care abordează meciurile și a valorii de necontestat a unor fotbaliști. În ecuația evoluțiilor bune din ultima vreme (câștigarea campionatului în sezonul trecut și acest parcurs bun din Europa League de până acum) un factor important este reprezentat și de stabilitatea financiară. Să vorbim pe rând despre aceste aspecte:



1. Maturitate. Cam toți jucătorii FCSB-ului au ajuns la un nivel foarte înalt din punct de vedere al experienței de joc, în frunte cu Târnovanu, chiar dacă acesta își calculează greșit unele ieșiri pe centrări.

Caramavrov a simțit forța colectivă extraordinară pe care o dezvoltă campioana României

Radunovici și Crețu acoperă excelent benzile, Mihai Popescu și Ngezana au dominat careul nostru – buni săritori la cap, anticipativi și agresivi. Șut are o constanță incredibilă în joc, multe recuperări, capacitate de efort foarte mare. Bîrligea e ca un zmeu cu patru aripi și patru picioare. Zboară în pressing, încurcând permanent fundașii adverși, are curajul să ia acțiuni pe cont propriu, se demarcă și finalizează.

L-am putea trece printre remarcați și pe Tănase, mai ales că a deschis scorul, cu noroc, ce-i drept, dar iată că organismul nu-i rezistă la o intensitate mare de joc. Se așteaptă mai mult de la el.

Octavian Popescu a crescut și el în evoluții, dar are nevoie de o filtrare mai exactă a informațiilor și a situațiilor din teren. Iar Miculescu trebuie să-și păstreze această altitudine a evoluției din partida cu Midtjylland pentru a deveni un fotbalist decisiv.

Plus Olaru, liderul echipei, accidentat pentru jocul cu danezii, plus Băluță, care traversează și el o formă bună, dar care s-a pierdut în spațiu aseară, plus Lixandru, așteptat să revină. Și avem astfel imaginea unei echipe foarte echilibrate și foarte periculoase din toate punctele de vedere.