După experiențele cu Andorra și Macedonia de Nord, campioana României o are acum ca adversară pe FC Drita din Kosovo.

LIVE TEXT pe Sport.ro și LIVE pe PRO TV și VOYO joi de la ora 21:30, FCSB își joacă împotriva campioanei din Kosovo FC Drita ultima șansă de a continua în Europa League, în prima manșă din turul 3 preliminar al competiției.

Echipa lui Elias Charalambous s-a făcut de râs cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și cu KF Shkendija din Macedonia de Nord, dar se poate revanșa acum în fața campioanei din Kosovo.

Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.

Nici în ultimul meci, ”Eternul derby” din Superligă, 3-4 cu Dinamo, echipa lui Elias Charalambous nu a convins, așa că de la partida campioanei cu kosovarii de la Drita ne putem aștepta, mai nou, la orice.

Sport.ro a inițiat un sondaj, cititorii site-ului fiind invitați să răspundă la întrebarea ”Se califică FCSB în play-off-ul Europa League?”.

Și peste 61,5% dintre participanți (au fost până acum aproape 25.500 de voturi) au răspuns cu DA, semn că FCSB este văzută în continuare ca favorită, în ciuda parcursului continental foarte slab de până acum.

Ce o așteaptă în cupele europene pe FCSB după dubla cu Drita, indiferent de deznodământ

FC Drita a trecut în primul tur preliminar din Champions League de Differdange (Luxemburg) cu 4-2 la general, iar în al doilea tur a pierdut cu FC Copenhaga, 0-3 la general, picând astfel în turul 3 preliminar din Europa League.

În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

