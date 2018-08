RAPID VIENA - FCSB 3-1 | Dica ramane optimist dupa esecul din Austria: "Ne putem califica! Am ratat 10 ocazii!" Unde au gresit jucatorii

Nicolae Dica ramane increzator in calificarea in grupele Europa League.

Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, a vorbit in direct la Pro X dupa esecul din Austria.

"Imi pare rau ca nu am reusit sa scoatem un rezultat pozitiv, stiam care sunt punctele forte ale celor de la Rapid Viena, o echipa care pleaca foarte bine pe contraatac. Trebuia sa oprim acele contraatacuri, la faza primului gol am avut de 2 ori posibilitatea sa facem fault si nu am facut-o. Le-am dat spatiu. Apoi am mai luat un gol din faza fixa.



Am reusit sa marcam un gol, apoi ne-am mai creat 10 ocazii. Daca reuseam sa mai marcam macar un gol, sansele eram mai mari de calificare. Dar si asa la 3-1, consider ca avem sansele noastre de calificare si vom da totul la retur sa o reusim.



Am primit si acel gol foarte repede, a trebuit sa mergem mai sus, le-am lasat spatii in spatele mijlocasilor centrali acolo unde aparea Knasmullner. A doua repriza am mai reglat putin, dar am incercat sa stam mai sus, am inceput foarte bine repriza a doua, ne-am creat ocazii de gol, din pacate a venit acel gol din nimic. Si eu ma intreb de ce prima repriza nu avem o evolutie foarte buna si in a doua repriza suntem o alta echipa. Lucrurile pe care le punctez la pauza reusim sa le facem in repriza a doua, schimbarile pe care le fac.



Eu le spun la fiecare antrenament ca trebuie sa fie cel mai concentrati la finalizare, e lucrul cel mai important. Eu nu analizez cate un jucator la conferinta de presa, asta o fac in vestiarul nostru, acolo le spun ce au facut bine si ce au gresit.



Au scazut sansele, dar eu cred in aceasta calificare, cred ca putem sa castigam cu 2-0 dupa cum am aratat in a doua repriza, baietii mi-au dat incredere. Am incredere in ei ca putem sa facem un meci bun la retur si sa ne calificam" a spus Nicolae Dica la Pro X.