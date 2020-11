Premiera in grupa lui Tatarusanu! Dupa 21 de ani, fiul lui George Weah va veni pe San Siro!

AC Milan va intalni joi seara pe Lille in etapa a treia din Europa League, de la ora 22:00.

Milanul este lider in grupa H, iar o victorie contra francezilor le-ar asigura aproape calificarea in faza urmatoare a competitiei. Totusi, premiera serii este faptul ca un nou Weah va evolua pe San Siro. Este vorba despre Timothy, fiul castigatorului de Balon de Aur, George Weah.

Timothy evolueaza la Lille, iar in trecut a mai fost si la PSG. Tanarul de 20 de ani nici macar nu era nascut atunci cand tatal sau facea furori in Serie A. George Weah a castigat Balonul de Aur in chiar primul sau sezon la Milan (1995: 1.Weah, 2. Klinsmann, 3. Litmanen) si a evoluat pentru rossoneri pana pe 14 decembrie 1999, chiar inainte cu cateva luni de a se naste Timothy.

Lille a platit pentru atacantul nascut in Statele Unite ale Americii suma de 10 milioane de euro. Timothy a evoluat insa foarte putin in acest sezon, adunand in 10 meciuri doar 48 de minute.

George Weah este in prezent presedinte al Liberiei, ales din anul 2017. Cu toate acestea, fiul sau a ales sa joace pentru nationala SUA, care are o generatie de fotbalisti uimitoare. Echipa nationala are o medie de varsta de doar 21 de ani si 300 de zile. Timothy va evolua in pauza internationala alaturi de starul Barcei, Sergino Dest si Giovanni Reyna, fotbalistul lui Dortmund.

The United States' newest roster has an average age of 21 years, 300 days. The future is now ✨ pic.twitter.com/Hhu9pIiRNK — B/R Football (@brfootball) November 3, 2020