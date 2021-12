Lewandowski încheie 2021 cu 69 de goluri marcate! L-a egalat pe Ronaldo și l-a depășit pe Gerd Muller

Bayern Munchen a încheiat anul 2021 cu o victorie la scor, 4-0 contra lui Wolfsburg, în runda a 17-a din Bundesliga.

Thomas Muller, cel care a înregistrat meciul cu numărul 400 în Bundesliga, a deschis scorul în minutul 7, iar după pauză au mai înscris Dayot Upamecano (57'), Leroy Sane (59') și Robert Lewandowski (87').

Golul polonezului a fost al 19-lea din acest sezon de Bundesliga și cel cu numărul 43 din 2021 în campionatul intern. Lewandowski deține acum recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic în Bundesliga, depășindu-l pe legendarul Gerd Muller, care înscria de 42 de ori în 1972.

Mai mult, potrivit ESPN, Lewandowski a încheiat anul actual cu 69 de goluri marcate în toate întrecerile, egalând astfel cea mai bună performanță a lui Cristiano Ronaldo, care marca tot de 69 de ori în anul 2013, când îmbrăca tricoul lui Real Madrid. Cei doi sunt totuși departe de recordul lui Lionel Messi - 91 de goluri în 2012.

Lewandowski equals Ronaldo’s record of scoring 69 goals in a year.

Still can't comprehend how Messi managed to score 91 ???? pic.twitter.com/PEJuw6Ua5D