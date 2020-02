SEARA IN RAI PENTRU HAGI! I-a castigat meciul lui Rangers cu doua SUPERGOLURI, chiar sub ochii tatalui sau! FA-BU-LOS: aici video cu ambele reusite

Ianis Hagi a marcat la debutul pentru Rangers in Europa League.

Rangers era condusa cu 2-0 pe Ibrox Stadium, insa Ianis Hagi a reusit un sut de senzatie si a marcat golul care a reaprins sperantele pentru echipa antrenata de Steven Gerrard.

In minutul 82, Ianis Hagi a executat perfect o lovitura libera din afara careului si l-a invins pe portarul oaspetilor



In minutul 67, Hagi a preluat in flancul drept si trimis mingea perfect, cu bara, in poarta Bragai, declansand isteria in tribune!

Gica Hagi e si el prezent la Glasgow pentru a-l sustine pe fiul sau.