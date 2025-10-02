Campioana României primește vizita echipei din Elveția în a doua rundă din Europa League. În prima etapă, FCSB a câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în timp ce Young Boys a pierdut în fața lui Panathinaikos, scor 1-4.



FCSB - Young Boys va avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Gigi Becali știe cine va marca în FCSB - Young Boys: ”Pe el mizez”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat deja că Denis Alibec va fi titular, la fel ca în duelul cu Go Ahead Eagles, și a sugerat că tot el va fi și cel care va puncta pe tabela de marcaj.



De asemenea, finanțatorul roș-albaștrilor e sigur și că echipa sa va câștiga acasă, în fața propriilor fani, confruntarea din UEFA Europa League.



”Trei puncte! Dacă ar fi să mizez pe cineva că va marca, acela ar fi Denis Alibec”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.



După meciul cu Young Boys, pentru FCSB urmează confruntarea cu Universitatea Craiova din etapa #12 a sezonului regulat al Superligii României. Meciul va fi LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro duminică seară, de la 20:30.

Ce au făcut elvețienii înainte de FCSB - Young Boys



Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa #11 din sezonul regulat al SuperLigii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48').



Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun.



Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles.

În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

