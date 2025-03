Gabi Balint: ”Sunt câțiva jucători pe care nici nu i-am văzut!”

Gabi Balint nu a fost surprins de desfășurarea primei reprize și a mărturisit că nu a văzut nimic bun din partea campioanei României. Cel mai surprins a fost de compartimentul ofensiv, acolo unde FCSB nu a contat în opinia fostului mare fotbalist.

”A fost cum prevedeam, parcă am intrat cu motoarele oprite în acest joc. Ei construiesc lejer, pasează lejer, nu e nici agresivitate din partea noastră, nimic. Pe atac nu contăm, sunt câțiva jucători pe care nici nu i-am prea văzut. Golurile pe care le-am luat, foarte ușoare. Apărătorii noștri... Nu, dar să fie mai atenți. I-a driblat atât de ușor la primul gol, apoi Radunovic primește în loc să atace. Bine nu are cum să se termine, eventual mai pot marca ei un gol, dar nu văd cum am putea să facem ceva”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu: ”Avem o abordare de echipă mare!”

Ilie Dumitrescu susține că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au abordat jocul cu mult prea mult curaj, în condițiile în care atacul campioanei României este ”subțire”.

De altfel, fostul atacant a remarcat și ușurința cu care Mikautadze a trecut de Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa la primul gol al francezilor.

”Avem o abordare de echipă mare cu pressing ultraavansat, nu a prea ieșit pressing-ul ăsta. Au ieșit foarte ușor din pressing-ul nostru, plus că am făcut și câteva greșeli. La primul gol, Chiricheș greșește pe dezvoltarea jocului în mijloc, Cherki joacă foarte bine în spatele lui Radunovic, se distrează Mikautadze cu cei doi fundași centrali. Trebuie să fim puțin mai rezervați, nu avem o forță ofensivă extraordinară. Nu s-au ridicat la un nivel foarte bun cei trei din atac”, a spus și Ilie Dumitrescu.