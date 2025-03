20 de meciuri a jucat gruparea roș-albastră în cupele europene în acest sezon. Totul a început pe 9 iulie 2024, când FCSB o învingea pe AC Virtus Acquaviva în primul tur preliminar Champions League.



Florin Tănase a descris într-un singur cuvânt parcursul european al lui FCSB



Florin Tănase consideră că FCSB a avut un sezon european fantastic și că nimeni nu se aștepta la o asemenea performanță din partea echipei pregătite de Elias Charalambous.



”(n.r. despre parcursul din Europa League) Consider că am avut un sezon european fantastic. Nimeni nu se aștepta la un asemenea parcurs. Am jucat împotriva unor adversari de top, chiar dacă unii îi consideră adversari de top numai pe cei din cele 4-5 ligi din Europa.



Sunt jucători plătiți cu milioane, cu valoare. De-asta cred că am făcut un lucru imens în acest sezon, care cu greu va fi atins. Atins de alții, nu de noi.



(n.r. despre meciul retur cu Lyon) Când privești de la televizor, nu e așa bine. Mi-aș fi dorit să joc, dar așa a fost să fie.



Probabil și dacă terminam meciul tur la o diferență de un gol era altceva. Din păcate am luat cele două goluri pe finalul meciului și totul s-a schimbat. Asta este. Cred că puteam mai mult”, a spus Florin Tănase, potrivit digisport.

Parcurs FCSB în cupele europene, sezonul 2024/25

Preliminarii Champions League

Turul 1

AC Virtus Acquaviva (San Marino) - FCSB 1-7 / Olaru (6, 11, 37), D. Popa (22, 27), Miculescu (70, 73) / 9 iulie 2024 / Stadio Olimpico di Serravalle (Serravalle)

FCSB - AC Virtus Acquaviva 4-0 / Băluță (20), Edjouma (28, 36), Miculescu (72) / 16 iulie 2024 / Stadionul Steaua (București)







Turul 2

FCSB - Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-1 / Dawa (75) / 23 iulie 2024 / Stadionul Steaua (București)

Maccabi Tel Aviv - FCSB 0-1 / Baeten (90) / 31 iulie 2024 / Bozsik Arena (Budapesta)





Turul 3

Sparta Praga (Cehia) - FCSB 1-1 / Dawa (61) / 6 august 2024 / Letna Stadium (Praga)

FCSB - Sparta Praga 2-3 / Olaru (60), Edjouma (85) / 13 august 2024 / Stadion Steaua (București)





Preliminarii Europa League

Play-Off

Linzer ASK (Austria) - FCSB 1-1 / Miculescu (45+1) / 22 august 2024 / Raiffeisen Arena (Linz)

FCSB - Linzer ASK 1-0 / Olaru (90+3) / 29 august 2024 / Stadionul Steaua (București)





League Phase din Europa League

FCSB - Rigas FS (Letonia) 4-1 / Bîrligea (8), Ștefănescu (32), Olaru (58, 69) / 26 septembrie 2024 / Arena Națională (București)

PAOK Salonic (Grecia) - FCSB 0-1 / Bîrligea (45+8) / 3 octombrie 2024 / Toumba Stadium (Salonic)

Glasgow Rangers (Scoția) - FCSB 4-0 / 24 octombrie 2024 / Ibrox Stadium (Glasgow)

FCSB - FC Midtjylland (Danemarca) 2-0 / Fl. Tănase (16), Bîrligea (46) / 7 noiembrie 2024 / Arena Națională (București)

FCSB - Olympiakos (Grecia) 0-0 / 28 noiembrie 2024 / Arena Națională (București)

Hoffenheim (Germania) - FCSB 0-0 / 12 decembrie 2024 / PreZero Arena (Sinsheim)

FK Qarabag (Azerbaidjan) - FCSB 2-3 / Șut (7, 73), Miculescu (45+4) / 23 ianuarie 2025 / Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu (Baku)

FCSB - Manchester United (Anglia) 0-2 / 20 ianuarie 2025 / Arena Națională (București)





Barajul pentru calificarea în optimile de finală din Europa League

PAOK Salonic (Grecia) - FCSB 1-2 / Gheorghiță (50), Dawa (60) / 13 februarie 2025 / Toumba Stadium (Salonic)

FCSB - PAOK Salonic 2-0 / Cisotti (30), Miculescu (81) / 20 februarie 2025 / Arena Națională (București)





Optimile de finală ale Europa League

FCSB - Olympique Lyon (Franța) / 6 martie 2025 / Arena Națională (București)

Olympique Lyon (Franța) - FCSB / 13 martie 2025 / Parc Olympique Lyonnais (Lyon)