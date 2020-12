Meciul CFR-ului a ajuns in ziarele din Italia! Penalty-ul inventat de arbitrul francez a socat pe toata lumea! Ce a scris presa internationala

CFR Cluj a ratat calificarea in faza urmatoare a Europa League, dupa infrangerea cu scorul de 1-2 contra lui Young Boys Berna.

Clujenii au fost foarte aproape de victorie, dupa ce Debeljuh a deschis scorul in minutul 84. La cateva minute distanta, arbitrul Benoit Bastien a decis sa acorde un penalty controversat elvetienilor, astfel, Young Boys a egalat pe tabela. Clujenii au alergat din nou dupa golul calificarii, dar campioana Elvetiei a dat lovitura finala dupa un contratac, iar CFR a pierdut in prelungiri o partida pe care a avut-o in mana.

Bastien a acordat nu mai putin de trei cartonase rosii pe finalul partidei, doua la CFR, pentru Balgradean si Djokovic, plus unul pentru un fotbalist de la Young Boys. Jurnalistii din Italia au ramas socati de finalul de infarct din Elvetia, scriind despre finalul nebun de la Berna.

"Un meci incredibil, cu o calificare care a fost decisa in prelungiri. Debeljuh a deschis scorul pentru CFR in minutul 84, iar Nsame a adus egalarea dintr-un penalty, in al patrulea minut al prelungirilor. In minutul 90+7, Gaudino a marcat pentru ca Young Boys sa castige partida. Finalul de meci a fost unul foarte intens, iar Balgradean, Nsame si Djokovic au fost eliminati de catre arbitrul partidei", au scris cei de la Gazetta dello Sport.

Totusi, publicatiile elvetiene nu au ascuns faptul ca victoria a venit dintr-un penalty controversat, iar cei de la Blick au dat de pamant cu centralul francez al partidei.

"Atatia bani investiti in fotbal, dar nu exista VAR. E o nebunie, e extrem de ridicol! La golul CFR-ului a fost offside. Penalty-ul lui Young Boys pare ca nu trebuia acordat, iar cartonasul rosu primit de Nsame este o gluma proasta", au scris cei de la Blick.