EXCLUSIV | "Nu vor sa greseasca fata de ei, Nyon e aproape!" Craciunescu stie de ce elvetienii au fost ajutati in partida cu CFR! Ce a declarat fostul arbitru

CFR Cluj a pierdut calificarea in fazele urmatoare ale Europa League, dupa ce a pierdut cu Young Boys Berna, scor 1-2.

Clujenii au deschis scorul in minutul 84 al partidei, iar la cum decurgea partida parea tot mai clar ca echipa lui Edi Iordanescu se va califica. Totusi, in minutul 90+1, Balgradean a boxat o minge, iar pumnul sau i-a "sters" capul adversarului sau. Arbitrul Benoit Bastien a decis ca este fault si a acordat penalty celor de la Young Boys, spre uimirea clujenilor. Mai mult, Balgradean a luat cartonasul rosu pentru proteste, iar finalul partidei a degenerat.

Elvetienii au egalat, iar la cateva secunde, marcatorul golului egalizator a primit rosu dupa un fault la Burca. CFR a alergat dupa egalare, dar in minutul 90+6 Young Boys a lovit din nou printr-un contraatac. Djokovic de la CFR a primit si el cartonasul rosu, dupa ce a protestat nervos catre arbitrul francez.

Ion Craciunescu este de parere ca CFR a fost clar dezavantajata, spunand ca un asemenea penalty nu poate fi acordat. Comisia de Arbitri UEFA se afla in Elvetia, iar Craciunescu este de parere ca unor arbitri le este probabil frica sa ia decizii impotriva echipelor din aceasta tara.

"In primul rand, as vorbi de offside. Doar camera VAR poate sa hotarasca acest lucru, depaseste puterea de perceptie a unui om, a fost vorba de cativa centimetri, asta nu se poate vedea cu ochiul liber. Nu poti sa acuzi un asistent pentru o asemenea decizie, sunt situatii care depasesc puterea omului, in cazuri de genul poti sa ai doar inspiratie sau sa ghicesti.

In schimb, acolo unde este vorba de interventia lui Balgradean la centrare, problema se pune in general daca joaca mingea sau loveste adversarul. A doua situatie, daca joaca mingea intai, dar o face intr-o maniera periculoasa pentru adversar, este o alta situatie. Este un drept al lui sa boxeze mingea, iar pumnul lui atinge putin capul adversarului. Daca Balgradean facea cu piciorul aceeasi interventie, atunci era penalty, dar prin faptul ca a boxat mingea si nu a constituit un pericol pentru adversar, mie mi se pare un penalty de domeniul fantasticului.

S-au mai schimbat regulile, dar iau mai fost luate din drepturile portarului. Sa stiti ca in general in arbitraj, la scoruri stranse, cu cat esti mai aproape de final, cu atat presiunea e mai mare. Deciziile trebuie sa fie indubitabile, de asta le si spun unor arbitri, daca rezultatul e strans, nu dati 5 sau 6 minute de prelungiri, de ce sa va fortati norocul in continuare. Fix atunci se produc greseli, iar erorile au o insemnatate foarte mare.

Este un meci care hotara soarta unei competitoare, daca merge sau nu mai departe, nu ai voie sa faci asa ceva. E greu cu echipele elvetiene, pentru ca toti arbitri au sub constientul lor sa nu greseasca fata de ei, nu e greu de privit de la Nyon (Comisia de Arbitri UEFA). Ce a facut arbitrul francez nu se face in mod normal. Un arbitru care are clasa in el nu poate sa faca asa ceva.

Arbitrii sunt rupti de informarea cu exteriorul, nu cred ca au aflat ca a fost offside la primul gol, nici macar observatorul nu o sa-l taxeze pe asistent. In cazuri de genul trebuie sa te stapanesti, probabil Balgradean i-a adus arbitrului cuvinte injurioase, va fi afectat pe viitor. Vor lua suspendare si amenda dupa gesturile lor, si el, si Djokovic", a declarat Ion Craciunescu pentru emisiunea Ora Exacta in Sport, de pe Pro X.

Cat despre scandalul de marti seara din Champions League, Craciunescu considera ca Hategan putea rezolva foarte simplu acest scandal, daca hotara sa-l elimine pe Coltescu, in cazul in care acesta ar fi recunoscut ca ar fi gresit.

"Situatia putea fi salvata printr-o inspiratie a arbitrului, trebuia sa stea de vorba cu capitanii ambelor echipe, sa vada care este nemultumirea, sa le dea dreptate, sa-l cheme pe Coltescu, iar daca confirma sa-i acorde cartonasul rosu. Meciul putea sa decurga in continuare daca Coltescu era eliminat, trebuie sa intelegem, eu nu-l invinovatesc, e imposibil sa ma gandesc la rasism.



A fost doar o greseala de exprimare, iar ambele echipe au interpretat-o. Hategan trebuia sa gaseasca o solutie care sa fie convenabila pentru ca meciul sa se termine pe teren. Hategan o sa fie sanctionat pentru ca nu a luat nicio masura cand oficialii turcilor au strigat "gipsy" spre arbitri."