Finantatorii de la CFR Cluj, DISTRUSI dupa eliminarea controversata din Europa League: "Mi-i inima franta! Suntem prea mici!"

CFR Cluj a fost eliminata din Europa League dupa meciul controversat impotriva lui Young Boys Berna, scor 1-2.

In minutul 90+2, Balgradean a iesit pe o centrare, iar in timp ce boxa mingea a lovit un jucator de la echipa adversa. Arbitrul francez Benoit Bastien a dictat lovitura de la 11 metri si l-a eliminat pe portarul clujenilor.

Stefan Gadola, actionar la campioana Romaniei, a declarat ca arbitrul a schimbat soarta calificarii prin deciziile pe care le-a luat in finalul partidei.

"A fost un soc dat echipei. Nu inteleg de ce la acest nivel al competitiei nu exista VAR. Bun, daca VAR zicea ca acolo a fost ofsaid la golul nostru, era corect. Foarte bine. Daca asta spunea, era ofsaid.

Sunt cu niste baieti in casa, am vazut impreuna meciul. Am fost socat cand am vazut ca da penalty, eu asa am fost. Mai socat am fost cand am vazut reluarile si nu am inteles nimic. Iese pe careul de 6 metri si atinge mingea. Ce vrei sa faca?! E o dinamica a unei sarituri, nu poti sa il menajezi", a declarat Stefan Gadola pentru Gazeta.

Nelutu Varga are o parere similara cu cea a lui Stefan Gadola si a declarat ca are inima fanta dupa eliminarea CFR-ului.

"Mi-i inima franta! Suntem prea mici… Asta este, mergem inainte cu capul sus si inima rupta. Sunt mandru de jucatori si de antrenori. A fost unul dintre cele mai bune meciuri de cand sunt eu patron! Ii felicit sincer!", a declarat Nelutu Varga pentru Fanatik.