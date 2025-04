După 2-2 în tur, "diavolii roşii" au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Manuel Ugarte (10) şi Diogo Dalot (45+1). Oaspeții au revenit după pauză şi au reuşit egalarea, după reușitele lui Corentin Tolisso (71) şi Nicolas Tagliafico (78).

Deşi Olympique Lyon a rămas în zece, după eliminarea lui Tolisso (89), a mai reuşit să trimită meciul în prelungiri, unde a mai înscris de două ori, prin Rayan Cherki (105) şi Alexandre Lacazette (110 - penalty). Finalul a fost incredibil, cu trei goluri marcate de Manchester United în decurs de opt minute, prin Bruno Fernandes (114 - penalty), Kobbie Mainoo (120) şi Harry Maguire (120+1). În semifinale, Manchester United o va înfrunta pe Athletic Bilbao.

Elias Charalambous, surprins de desfășurarea partidei de pe Old Trafford

Antrenorul de la FCSB a recunoscut că a adormit spre finalul partidei din returul sferturilor de finală din Europa League și a crezut că scorul final a fost stabilit în urma loviturilor de departajare.

"Vă voi povesti ce s-a întâmplat în această dimineaţă. Am văzut meciul aseară, dar am adormit. În această dimineaţă, fiul meu m-a întrebat cine a câştigat şi eu i-am spus că a câştigat Manchester United, la penalty-uri, 5-4. Am văzut pe telefon 5-4 şi am crezut că au fost penalty-uri.

Când am ajuns aici, mi-au spus că scorul final a fost 5-4. Când m-am uitat pe telefon, am crezut că s-au executat penalty-uri. Am fost surprins de rezultat, dar acesta este fotbalul şi de aceea e probabil cel mai frumos sport din lume.

Acum, că Lyon a fost eliminată şi pentru că ne-au fost adversari, mi-aş dori ca ei să câştige trofeul. Am jucat contra lor, antrenorul lor a fost foarte amabil şi prietenos. M-aş bucura ca ei să câştige Europa League", a mărturisit Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.