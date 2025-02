Într-un interviu acordat pentru site-ul UEFA, Bîrligea a vorbit despre relația pe care o are cu antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, dar și despre meciul cu Manchester United, pierdut de campioana României, 0-2, în ultima rundă din faza principală Europa League.

Daniel Bîrligea: "Elias Charalambous a crezut în mine din prima zi"



"Am o relație foarte bună cu Elias Charalambous pentru că el a crezut în mine din prima zi. După primul meci, care nu a decurs bine pentru că am fost înlocuit la pauză, a vorbit cu mine și mi-a explicat că trebuie să mă relaxez pentru că nu am nimic de demonstrat.



Să găzduim un Manchester United este un motiv de mândrie. Ne-am concentrat la meciul nostru și am crezut că putem câștiga, că putem concura cu ei. Am luptat pentru fiecare minge, însă diferența a fost făcută de experiența jucătorilor. Am învățat din acest joc că trebuie să avem încredere în noi", a spus Bîrligea.

Daniel Bîrligea, mesaj pentru PAOK: "Să le arătăm că nu sunt singurii cu o atmosferă incredibilă în tribune!"



Calificată în play-off-ul pentru optimi după ce a strâns 14 puncte în faza principală și a încheiat pe locul 11, FCSB se va duela cu PAOK. Meciul tur este programat în Grecia, pe 13 februarie, iar returul o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

FCSB a învins PAOK, pe Toumba, 1-0, în octombrie, la duelul din faza principală Europa League. Unicul gol al meciului a fost marcat de Daniel Bîrligea, după o acțiune spectaculoasă a lui Darius Olaru.



"Obiectivul nostru este să ne calificăm în optimile de finală. Vom merge la PAOK pentru victorie, iar ulterior vrem să le arătăm atmosfera de la noi. Nu ei sunt singurii cu o atmosferă incredibilă în tribune", a mai spus Bîrligea.

Ciprian Marica: "FCSB are prima șansă contra lui PAOK"

Ciprian Marica crede că FCSB are prima șansă în duelul cu PAOK Salonic, având în vedere că formația bucureșteană a avut o evoluție solidă pe Toumba în octombrie și chiar a reușit să se impună contra echipei lui Răzvan Lucescu (1-0), după golul lui Daniel Bîrligea.



"Mi-a fost teamă de PAOK. Am mers acolo și toată lumea se aștepta să fim victime sigure. Totuși, FCSB a reușit să câștige, ba chiar de o manieră categorică prin jocul pe care l-a făcut.



Acum mă uit mult mai optimist și cred că FCSB are prima șansă. Atunci am reușit să câștigăm în deplasare. Acum, ținând cont că e dublă manșă, FCSB are prima șansă, părerea mea", a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV.