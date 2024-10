Ofertă din Serie A pentru un jucător de la FCSB: ”L-am lăsat să-și facă viitorul”

”Bîrligea este un foarte bun jucător. Este alt profil față de Louis Munteanu, dar foarte bun. A trebuit să iau o decizie. Nu puteam să țin un jucător luat cu atâția bani pe tușă (n.r.- Louis Munteanu).



Așa că l-am cedat pe Bîrligea și l-am lăsat să-și facă viitorul. Poate ajunge la o echipă mare. Dacă îl mai țineam, ne-ar fi ajutat, dar asta poate să facă și Louis Munteanu, iar în această situație vin și banii.



Pe el am avut cele mai multe oferte, dar nu l-am dat pentru că am vrut să ne calificăm în grupele Conference League și n-am vrut să ruinăm șansele. Am avut o ofertă mult mai mare pentru el, decât cea pe care l-am vândut. Dar n-am fost de acord.



Vedeam calificarea mai importantă. Au fost oferte din Italia, Portugalia, Turcia, Rusia. Cea mai mare a fost de la Como. A fost o chestiune de decizie și asumare. Să iei decizia corectă la momentul oportun”, a spus Varga, conform ProSport.