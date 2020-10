Dan Petrescu a anuntat lotul pentru grupele Europa League! Pe cine lasa acasa si cum ar putea arata echipa de start a CFR-ului 

Din articol Programul celor de la CFR Cluj:

CFR Cluj s-a calificat in grupele Europa League pentru al doilea an la rand.

Campioana Romaniei va infrunta in acest sezon, in grupa A, echipele AS Roma, Young Boys si CSKA Sofia. Dan Petrescu a stabilit lotul cu care se va lupta pentru a merge mai departe in Europa League.

De pe lista trimisa la UEFA lipsesc jucatorii care s-au transferat la CFR Cluj in ultima zi a perioadei de mercato, Iasmin Latovlevici si Nicolae Carnat.

Iata cum arata lotul cu care Dan Petrescu va ataca grupele Europa League:

Portari: Cristian Balgradean, Grzegorz Sandomierski

Fundasi: Andrei Burca, Cristi Manea, Denis Ciobotariu, Mateo Susic, Mario Camora, Paulo Vinicius, Mike Cestor

Mijlocasi: Alex Chipciu, Damjan Djokovic, Ciprian Deac, Michael Pereira, Raul Haiduc, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Claudiu Petrila, Catalin Itu, Adrian Paun, Valentin Costache

Atacanti: Mario Rondon, Billel Omrani, Gabriel Debeljuh, Jakub Vojtus, Dodi Joca

Echipa de start a CFR-ului ar putea arata astfel:

Balgradean - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Djokovic, Paun - Rondon, Omrani

Campioana Romaniei va debuta in grupele competitiei pe 22 octombrie, in deplasare in Bulgaria.

Programul celor de la CFR Cluj:



22 octombrie: CSKA Sofia - CFR Cluj, de la ora 19:55

29 octombrie: CFR Cluj - Yong Boys, de la ora 22:00

5 noiembrie: AS Roma - CFR Cluj, de la ora 19:55

26 noiembrie: CFR Cluj - AS Roma, de la ora 22:00

3 decembrie: CFR Cluj - CSKA Sofia, de la ora 22:00

10 decembrie: Young Boys - CFR Cluj, de la ora 19:55