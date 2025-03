Fanii campioanei României au cumpărat toate biletele pentru meciul de pe Arena Națională. Parcursul bun din cupele europene a adus entuziasm în rândul suporterilor, care au rontunjit serios conturile clubului patronat de Gigi Beclai cu biletele cumpărate în acest sezon european.



Coregrafie impresionantă în FCSB - Lyon



Peste 50.000 de fani vor asista și la meciul cu Lyon, așa cum s-a întâmplat și în precedentele partide din cupele europene, iar fanii de la Peluza Nord au pregătit o coregrafie specială.



”Nothing in our way (n.r. - nimic în calea noastră)”, a fost mesajul puternic transmis de coregrafia roș-albaștrilor.