CFR are un jucator in ECHIPA IDEALA a grupelor Europa League! Doi fotbalisti de la Roma si trei de la Arsenal sunt in echipa perfecta

CFR Cluj s-a calificat in primavara Europa League.

CFR Cluj a invins Celtic in ultimul meci din faza grupelor, scor 2-0, si s-a calificat in fazele eliminatorii cu 12 puncte, record pentru o echipa romaneasca in grupele unei competitii europene.

CFR are un jucator in echipa ideala a fazei grupelor din Europa League. Potrivit datelor InStat, Arlauskis este jucatorul clujenilor care s-a remarcat cel mai mult in acesta campanie europeana. Arlauskis, care a reusit sa nu primeasca gol in trei dintre cele 6 meciuri in grupele Europa League, este portarul echipei perfecte a fazei grupelor.

Cum arata echipa ideala, conform datelor InStat: Arlauskis (CFR Cluj) - Ranftl (LASK Linz), Mustafi (Arsenal), Fazio (AS Roma), Tierney (Arsenal) - Koopmeiners (AZ Alkmaar), Fernandes (Sporting Lisabona), Kostic (Eintracht Frankfurt) Idrissi (AZ Alkmaar), Dzeko (AS Roma), Saka (Arsenal)