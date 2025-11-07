FCSB și Basel s-au înfruntat pe ”St. Jakob-Park” în etapa #4 din Europa League. La capătul celor 90 de minute, elvețienii au înregistrat toate cele trei puncte, în timp ce campioana României își face întoarcerea la București cu a treia înfrângere consecutivă.



În minutul 57 al meciului, Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a înscris un gol de generic, care i-a consternat și pe jurnaliștii elvețieni. CITEȘTE AICI ce au scris după reușita lui Olaru.



Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru în Basel - FCSB



Experimentatul fotbalist Xherdan Shaqiri, căpitan la Basel, a vorbit după meci și a sugerat că elvețienii trebuie să învețe cum să gestioneze mai bine pe viitor avantajul numeric.



FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 12, când Ștefan Târnovanu a fost eliminat în urma unui henț comis în afara careului



Cât despre golul lui Olaru, Shaqiri a semnalat că fundașii lui Basel trebuiau să-l blocheze pe căpitanul roș-albaștrilor și să nu-l lase să șuteze.



”Au revenit, dar noi am rămas calmi și am continuat să punem presiune. Până la urmă, am marcat trei goluri și am obținut cele trei puncte.

Lucrurile nu pot fi întotdeauna perfecte. Trebuie să gestionăm mai bine avantajul numeric, asta e clar.



Cu siguranță nu ar fi trebuit să primim un asemenea gol”, a spus Shaqiri, potrivit Blick.

Rezultate FCSB în Europa League



1-0 vs. Go Ahead Eagles

0-2 vs. Young Boys Berna

1-2 vs. Bologna

1-3 vs. Basel



Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

