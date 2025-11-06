Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.

Elvețienii, consternați de reușita lui Darius Olaru: ”Îl face de râs! Ce gol”

În minutul 57 al meciului, Darius Olaru a înscris după o acțiune ”focoasă” în flancul drept. Roș-albaștrii, care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 12, au restabilit, astfel, egalitatea la Basel.

Presa din Elveția a reacționat imediat după reușita lui Darius Olaru. Jurnaliștii au sugerat că fotbalistul lui FCSB l-a făcut de râs pe Barisic în momentul în care l-a driblat și că a înscris magistral cu un voleu puternic.

”Basel primește o trezire bruscă. După o minge înaltă, căpitanul Olaru îl face de râs pe Barisic la marginea careului, câștigă duelul și trimite mingea cu o voleu puternică direct sub transversală. Ce gol pentru oaspeți!”, a scris 20min.ch.