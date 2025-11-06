Cu doar 3 puncte acumulate în 3 etape, presiunea este mare pe umerii campioanei României. Totuși, doi dintre oamenii de bază ai echipei, Daniel Bîrligea și Darius Olaru, s-au arătat încrezători înaintea duelului.



Daniel Bîrligea, recunoscut pentru spiritul său combativ, a transmis că echipa este gata de o nouă bătălie și nu merge la Basel doar pentru a face act de prezență.



"Este un meci greu, trebuie să fim pregătiți. Avem șansele noastre, putem să luptăm și, de ce nu, să câștigăm. Eu mă voi concentra pe prezent și să dau cât pot. Sper să fiu cât mai bine pe teren", a punctat atacantul.



Olaru: "A început să ne placă pe drumuri"

Partida din Elveția este a treia consecutivă pe care FCSB o dispută în deplasare, după cele din campionat. Echipa lui Charalambous este pe drumuri de o săptămână și va pleca direct la Sibiu după meciul de la Basel.



Căpitanul Darius Olaru, aflat în revenire de formă după "dubla" de la Cluj, susține că oboseala nu este o scuză, ba chiar programul aglomerat a devenit o obișnuință.



"Deși din trei meciuri avem doar o victorie, cred că mai avem șanse să ne calificăm mai departe. Și Basel are la fel. Îmi doresc să mergem acolo, să facem un meci bun și să-l câștigăm. Ne-am obișnuit cu cantonamente, deplasări… cumva a început să ne și placă. Asta ne este meseria", a spus Olaru.



FCSB a început grupa cu o victorie (1-0 cu Go Ahead Eagles), dar a pierdut următoarele două meciuri jucate acasă, 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna.

