Băluță, care a intrat pe teren în repriza secundă în locul lui Malcom Edjouma, a reușit să egaleze pentru FCSB în minutul 68, printr-un șut puternic din interiorul careului.



Evoluția sa nu a trecut neobservată, iar patronul echipei a recunoscut că acest gol i-a adus o mică reabilitare în ochii săi. "Băluță e jumătate iertat. Bine, ai dat gol, dar mai fă ceva", a spus Becali.



La scurt timp după aceste declarații, Băluță a postat pe Instagram un mesaj enigmatic: "Cortina niciodată nu cade. Nici pe scenă, nici în realitate". Această frază pare să sugereze determinarea sa de a continua să lupte pentru un loc în echipa de bază a roș-albaștrilor, în ciuda criticilor primite.



Băluță, fericit că a marcat primul său gol în Europa League



"Am intrat foarte hotărât, mă simțeam dator față de mine. Am intrat repede în joc, am reușit să înscriu primul meu gol în Europa League, sunt fericit. Dar se putea mai mult de la meciul acesta. Am fost optimiști încă de la început, chiar dacă am întâlnit un colos al Europei. Uite că nu joacă numele și am arătat că putem", a spus Alexandru Băluță la finalul meciului cu Lyon.



Manșa secundă se va desfășura în data de 13 martie, pe OL Stadium din Decines, lângă Lyon.



Echipa care se va califica în sferturi o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Real Sociedad și Manchester United.