Scene incredibile la Craiova.

Portarul lui Honved s-a autoaccidentat la un corner al Craiovei.

Goalkeeper-ul lui Honved si-a infipt adanc crampoanele in iarba, iar in mometul in care a incercat sa se intoarca dupa minge si-a fortat maxim genunchiul.

Lefkovits s-a prabusit pe teren si nu a mai putut continua partida. Ambulanta a intrat pe teren si l-a transportat pe jucator la spital.