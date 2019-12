Intrebarea care putea starni un scandal MONSTRU la Bucuresti! "Cum va veti simti cand o sa bata Ucraina?!" Ce raspuns a dat selectionerul rus

Un jurnalist ucrainean l-a provocat pe selecionerul Rusiei la tragerea la sorti a grupelor Euro de la Bucuresti.

Ziaristul a vrut sa stie cum se va simti Cercesov in cazul unei infrangeri contra Ucrainei. Rivalitatea dintre cele doua tari ar putea sa ajunga la un nou nivel! Ucraina si Rusia sunt in conflict militar de mai multi ani, iar tensiunile dintre parti pot sa explodeze in orice moment.

Cercesov a tratat cu calm intrebarea primita. I-a zambit jurnalistului, apoi a spus ca se va bucura de o noua intalnire cu prietenul Sevcenko.

Reporter: Sunt sanse mari ca Rusia sa joace cu Ucraina la Euro. Ce veti simti atunci cand veti pierde cu Ucraina?

Oficial rus: Wow, intrebarea dumneavoastra e interesanta!

Cercesov: In primul rand sunt bucuros ca m-am revazut cu Andrei Sevcenko, nu l-am vazut de mult timp. Daca se va intampla asta prin sferturi sau semifinale...

Oficialul rus intervine: nu sa pierdeti cu Ucraina, sa jucati cu Ucraina...

Cercesov continua: Nu asa, eu nu vreau sa discut asa cum ati spus. Nu vreau sa pariez cu dumneavoastra, as fi insa incantat sa ma vad cu prietenii mei. Le urez tuturor sarbatori fericite!

Cum arata grupele EURO 2020

Grupa A: Italia, Elvetia, Turcia, Tara Galilor

Grupa B: Belgia, Rusia, Danemarca, Finlanda

Grupa C: Olanda, Ucraina, Austria, Romania (daca se califica) Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo sau Belarus (in caz ca Romania nu se califica)

Grupa D: Anglia, Croatia, Cehia, (Scotia, Israel, Norvegia, Serbia)

Grupa E: Spania, Polonia, Suedia (Bosnia Hertegovina, Slovacia, Irlanda sau Irlanda de Nord)

Grupa F: Germania, Franta, Portugalia, (Islanda, Bulgaria, Ungaria daca se califica)

Autor: Ion Panainte