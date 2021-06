EXCLUSIV | Piturca stie de ce a pierdut Croatia in fata Angliei: "Dispun de niste jucatori tineri formidabili!" Analiza expertului PRO TV

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Anglia si Croatia s-a intalnit, pe Wembley, in derbyul zilei trei de EURO. Dupa un meci echilibrat, Anglia a reusit sa se impuna si sa castige primul sau meci de la Campionatul European, chiar la ea acasa.

Analistul PRO TV la acest turneu final, Victor Piturca, a vorbit despre motivele pentru care a pierdut Croatia in aceasta seara.

"Doua echipe care aspira la castigarea turneului, doua echipe puternice, un clestar de forte, timp de 22 de minute, meciul de partea englezilor, in primele 8 minute deja ratasera ocazii, dupa au echilibrat croatii pana prin minutul 35, dupa a fost un joc mai inchis, a mai fost o decat o faza, prin Sterling, care, am inteles de la oficial ca a fost ales cel mai bun jucator, a pus mari mari probleme apararii croate pentru ca mereu a cerut minge in spatele fundasilor, a reusit de multe ori sa se desprinde de ei, a creat tot timpul panica in careul croat.

Anglia dispune de niste jucatori tineri formidanili, Foden, Mount, Phillips, jucatori foarte buni, Kane a lasat de dotit, destul de greoi astazi. A doua repriza a inceput cu un ritm nu foarte alert, cum a fost in prima repriza, primele 5-7-10 minute de partea croatilor, dar fara forteze poarta, in schimb a venit acel gol pe un font de joc fara ritm, in care cred eu ca echipa croata a fost adormita de lentoarea fazelor create de Englezi", a spus Piturca, dupa meci.

Golul Angliei a fost cauzat de un lant de greseli in defensiva croata, iar erorile tactice au fost observate si comentate de fostul selectioner:

"O circulatie usoara, simpla, ajunge mingea in partea stanga, la Sterling, vedem cati jucatori sunt in aceasta zona, e normal sa se intample asa, sunt 6 jucatori croati. Vedeti, cu o pasa simpla, se muta jocul. Vedem spatiile create in defensiva croata, se muta jocul. Totul lent, jucatorii croati aveau timp sa vina, uitati cum merg jucatorii croati.

Mingea ajunge la Walker, vedem cum pleaca Phillips si vedem ce distante si ce spatii exista intre fundasi, Vrsaljko, unde este? Bronzovici trebuia automat sa vina sa stranga in zona asta, daca aici este acest spatiu liber si de aici patrunde Sterling si marcheaza", a adaugat Piturca.