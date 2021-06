EXCLUSIV | Discurs incredibil al lui Viorel Moldovan după ce 'Generatia de Aur' a fost interzisa la 'oficiala' in perioada Euro! "E penibil. Eu vreau caviar si foie gras!" Ce a putut sa spuna

Moldovan s-a uitat de doua ori pe invitatia primita de la FRF. Nu i-a venit sa creada ca e la tribuna a doua.

Fostul atacant al Romaniei n-a primit nici bilet de parcare pentru meciurile de la Euro. A decis sa nu mearga la meciuri. Moldovan e ironic pe seama situatiei create pe axa UEFA - FRF.

"Am primit si eu o invitatie din partea FRF. M-am uitat mai atent si am vazut poarta E si m-am intrebat, cum, s-a schimbat tribuna oficiala? Ce sa fac eu? Sa stau langa Hagi si Popescu? Ce sa fac? Sa vorbesc cu Hagi si Popescu despre fotbal? Stii ca sunt pretentios... vreau sampanie, caviar, foie gras. Poate-i venea lui Hagi o idee sa ma puna antrenor la Farul... Eu voiam undeva, la loja. Numai la loja imi place sa stau. Am un nivel... ma respect. N-am avut nici parking.

Eu vreau sa intru sub tribuna cu masina. Am avut inspiratia sa ma uit pe invitatie. Am cerut un parking si mi-a spus secretara ca masina trebuie lasata. Eu nu vin pe jos, am varice, ma dor picioarele. N-am cum sa vin pe jos. Ma rog... Eu la stadion ajung destul de greu. Daca nu sunt implicat direct, e greu sa ma vezi pe un stadion. La TV vad si reluarile, ascult comentariile.

Nici nu sunt un om care sa socializeze atat de mult. Daca stateam la oficiala, nu aveam cu cine sa socializez, era un alt gen de oameni, ideile noastre nu cred ca se suprapuneau. Nu am vorbit cu Hagi, Popescu. E urat... Cred ca am fost destul de savuros, nu vreau sa mai fac alte comentarii. E penibil. Asta-i tara", a spus Viorel Moldovan la PRO X.