de Dan Chilom

După două meciuri la EURO, nu ne facem bagajele, ba din contră, avem șanse bune de a ne califica din grupă.

Am jucat cu Belgia, o forță în Europa, cu jucători de superclasă atât în teren cât și pe bancă. De Bruyne este unul dintre cei mai buni jucători de la acest campionat european, iar când din rezervă intră în teren Trossard, jucătorul lui Arsenal, sau când un De Keteleare, câștigător de Europa League, nu este folosit deloc, te gândești dacă nu cumva așteptările suporterilor au fost un pic exagerate.

Am luat gol foarte repede, minutul 2, iar lucrul pozitiv este că naționala noastră nu s-a prăbușit. A revenit în joc.

Am avut șanse bune de a marca prin Drăgușin, Mihăilă, Man sau Alibec. Am contat, nu am fost fricoși, am fost în meci, dar atât cât s-a putut.

Am primit golul doi, pe o greșeală de plasament, pe o degajare, dar ăsta este fotbalul, greșeala așteaptă, acestea sunt limitele actuale ale naționalei României.

Este clar că există o doză de frustrare, poate că puteam face mai mult în fața unei apărări belgiene care s-a clătinat serios de câteva ori, dar din păcate nu am profitat.

Niță a fost jucătorul numărul unu al nostru, având intervenții excelente, intervenții care ne mențin pe primul loc al grupei datorită golaverajului pozitiv, 3-2.

Acest lucru nu este deloc rușinos, să ne gândim că portarul italienilor, Donnarumma, a salvat onoarea campioanei en-titre în meciul cu Spania, 0-1, unde apărarea lui nici nu a existat, evitând un dezastru.

România nu a stat la cutie și nu s-a apărat pe două linii, nu a fost fricoasă, a avut atitudine și inițiativă, lucruri care ne dau speranțe. Șansele de a ne califica sunt uriașe, iar pentru o țară care ascunde atât de multe probleme în jurul fotbalului intern, în jurul fotbalului juvenil, o calificare din grupă este o mare performanță!

Meciul cu Slovacia trebuie să fie meciul în care două echipe naționale au nevoie de câte un punct pentru a merge la braț în optimi. Sper să nu fim fraieri. Ar fi păcat!

Hai România! Hai în optimile Euro!