Radu Drăgușin a dat pe spate un jurnalist de la Sky Sports după România - Belgia: cum a fost descris

La Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, naționala României a bifat o victorie împotriva Ucrainei, în prima rundă din faza grupelor, scor 3-0, și o înfrângere în cea de-a doua, cu Belgia, scor 0-2.

În ambele confruntări, Radu Drăgușin, fundașul central achiziționat de Tottenham Hotspur iarna trecută pentru 25 de milioane de euro, a fost integralist.

Mai mult, Drăgușin a fost apreciat de presa internațională atât după evoluția împotriva ucrainenilor, cât și după eșecul României în fața reprezentativei clasată pe locul trei în lume: Belgia.

”Manual de apărare de la Radu Drăgușin și Jan Vertonghen”, a scris Jamie Weir, jurnalistul publicației britanice Sky Sports, pe platforma Twitter/X.

Textbook defending from both Radu Drăgușin and Jan Vertonghen in the space of a minute ????