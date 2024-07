L-au nimicit! Recordul negativ înregistrat la EURO 2024 în primele 45 de minute din Anglia - Elveția

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:00, la Dusseldorf, pe ”Merkur Spiel-Arena”, în optimile Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Analiștii de la OPTA informează pe rețelele social media faptul că Michel Aebischer, mijlocașul elvețienilor, a fost driblat de cinci ori în prima parte a meciului, devenind, astfel, fotbalistul de care s-a trecut cel mai des în această ediție a turneului final.

Doar Bukayo Saka a trecut pe lângă Aebischer cu mingea la picior de patru ori în primele 45 de minute.

Michel Aebischer was dribbled past five times in the first half, already the joint most by a player in a match at Euro 2024.

