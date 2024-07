Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Dusseldorf, pe ”Merkur Spiel-Arena”, în sferturile de finală ale EURO 2024. La capătul celor 90 de minute, Anglia s-a impus la loteria penalty-urilor și a trecut în semifinale.

Gareth Southgate a dat verdictul după ce a calificat Anglia în semifinalele EURO 2024

La finalul meciului, Gareth Southgate și-a felicitat elevii după meciul de la Dusseldorf și a ținut să puncteze faptul că victoria cu Elveția este un rezultat grandios pentru selecționata Angliei.

”Jucătorii au fost brilianți. Am jucat cel mai bine de până acum. Le-am cauzat probleme. Au o echipă bună, sunt greu de presat. A fost greu să le facem față, se mișcă bine în defensivă.

Am arătat caracter. Vorbeam cu băieții, nu poți câștiga turnee doar cu un fotbal frumos, trebuie să ai și alte caracteristici, iar jucătorii le-au avut astăzi pe toate.

Am jucat bine astăzi și am fost bine din punct de vedere tactic. Nu știu ce oamenii cred despre noi, dar suntem în semifinale. Așa că asta spune multe despre grup”, a spus Gareth Southgate la BBC One.

Echipele de start

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Konsa – Trippier, Mainoo, Rice, Saka – Bellingham, Foden – Kane

Rezerve: Ramsdale, Henderson, Shaw, Alexander-Arnold, Dunk, Gallagher, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Palmer, Wharton

Selecționer: Gareth Southgate

Elveția: Sommer – Schar, Akanji, Rodriguez – Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Embolo, Vargas

Rezerve: Mvogo, Kobel, Stergiou, Widmer, Elvedi, Zakaria, Okafor, Steffen, Zuber, Zesiger, Sierro, Duah, Shaqiri, Jashari, Amdouni

Selecționer: Murat Yakin