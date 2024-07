Anglia - Elveția, ora 19:00, LIVE pe PRO TV și VOYO! Trupa lui Southgate va da de foștii adversari ai tricolorilor din calificări

Echipa lui Gareth Southgate vine după o calificare dificilă din faza grupelor, iar victoria cu 2-1 împotriva Slovaciei în optimi a fost obținută dramatic, cu un gol spectaculos al lui Jude Bellingham în minutul 95 și un gol al lui Harry Kane în prelungiri.

Această confruntare va marca al 100-lea meci al lui Southgate la cârma echipei naționale a Angliei și devine doar al treilea selecționer care atinge această bornă prestigioasă.

Sub conducerea sa, Anglia a ajuns de două ori în semifinale la turnee majore și speră să reducă la tăcere criticii printr-o performanță solidă în fața Elveției. Deși Anglia are un palmares excelent împotriva Elveției, cu 18 victorii, cinci egaluri și doar o singură înfrângere în ultimele 24 de întâlniri, echipa trebuie să își îmbunătățească jocul pentru a progresa.

Gareth Southgate is ready for his match number 100 as England Coach ????????????????????????????????

99 Matches ????????

60 Win ✅

23 Draw ????

16 Lose ❌ pic.twitter.com/LR7A0vplJZ