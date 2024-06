Înainte de debutul României împotriva Ucrainei, în frunte cu Anghel Iordănescu, familia selecționerului României a plecat către Germania, unde le vor ține pumnii din tribune tricolorilor.

Familia Iordănescu a plecat spre Germania

Alături de fostul mare antrenor al echipei naționale s-au aflat mama lui Edi Iordănescu, soția și copilul acestuia, dar și frații selecționerului României, care au venit la rândul lor însoțiți de familii.

Dacă Anghel Iordănescu a refuzat să ofere declarații la plecarea spre Germania, frații selecționerului, Andrei și Maria Iordănescu nu s-au ferit de întrebările reporterilor.

Maria Iordănescu a mărturisit că are mari emoții înainte de debutul României, însă a recunoscut că are încredere că lucrurile vor merge bine pentru selecționata României.

”Mergem cu emoţii, dar cu încredere că totul o să fie bine. (n.r.: Mai multe emoţii acum decât în 2016?) Sunt ceva mai multe emoţii, pentru că am crescut, m-am maturizat, mi-am dat seama cam ce presupune un turneu final. Lucrurile s-au şi intensificat pe partea asta emoţională.

Acum 8 ani de zile, am plecat noi, fraţii, cu mama. Iar acum, practic, lucrurile s-au dublat, pentru că fiecare a venit cu partenerul şi fiecare cu unul, doi, trei copii.

Am vorbit foarte puţin cu Edi, pentru că este foarte focusat pe ceea ce are de făcut. (n.r: Ce i-aţi transmis înainte să plece în Germania?) Să meargă cu Dumnezeu înainte. (n.r.: Are o iconiţă care-i poartă noroc tot timpul?) Cu siguranţă are şi el ceva cu specific religios. Cu toţii avem cel puţin o cruce la gât sau o metanie la mână sau, dacă nu, o iconiţă sau o cruciuliţă

Sunt sigură că vor da tot ce au mai bun şi, dacă trecem sau nu, asta depinde doar de Dumnezeu”, a spus Maria Iordănescu, sora selecționerului României.

Andrei Iordănescu: ”Edi vorbește în special cu tata!”

Andrei Iordănescu a dezvăluit că selecționerul echipei naționale a vorbit mai mult cu tatăl său în ultima perioadă, probabil pentru a-i cere sfaturi înainte de turneul final.

”Sunt emoţiile mai mari decât cele pe care le-am avut în 2016, cu tata, este fratele nostru, îl simțit foarte aproape de noi, ne transmite starea lui. (n.r. Ai luat tricouri pentru naţională şi pentru cei mici?) Cu siguranţă! Am luat şi pentru fetiţe. Toată familia o să fim în tricourile naţionalei.

(n.r. Ce i-aţi transmis lui Edi Iordănescu înainte de plecarea în Germania?) Să-i ajute Dumnezeu să ieşim din grupe aşa cum merităm. Dacă merităm şi mai mult de atât şi aşa e voia lui Dumnezeu, ne-am bucura să facem o surpriză pentru România.

(n.r. Are o iconiţă specială la el?) Sunt convins că are. Mereu poartă la el o iconiţă, o cruce, are și la gât. Şi noi, toată familia, purtăm o cruce la gât.

(n.r. despre Edi Iordănescu) Este concentrat, dar are timp şi de noi. I-am transmis toate gândurile noastre bune, ne rugăm pentru el în fiecare zi. Tot timpul vorbeşte şi cu familia lui, vorbeşte şi cu noi, dar în mod special cu tata”, a spus Andrei Iordănescu, fratele selecționerului.

