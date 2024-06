Într-o intervenție în direct la Studio EURO 2024, duminică seară, reporterul PRO TV Constantin Toma, prezent la Munchen, a dezvăluit că selecționerul Edi Iordănescu și-ar dori să mizeze pe Florin Niță între buturi, în locul lui Horațiu Moldovan, și pe Denis Drăguș în poziția de atacant central, în dauna lui George Pușcaș, Denis Alibec sau Daniel Bîrligea.

Ciprian Marica: "Mă bucur că va juca Drăguș împotriva Ucrainei, are calitate puștiul"

Ciprian Marica (75 de meciuri / 25 de goluri pentru România) salută alegerile lui Edi Iordănescu. Fostul atacant spune că Denis Drăguș este favoritul său din atac, iar alegerea lui Florin Niță ar fi una firească, având în vedere că a evoluat constant în acest sezon la echipa de club, Gaziantep, spre deosebire de rivalul pe post Horațiu Moldovan - rezervă neutilizată din ianuarie, din momentul mutării la Atletico Madrid.

"Am auzit că vom juca cu Niță în poartă, ceea ce înseamnă că mergem pe un portar cu experiență, care și evoluează. Oricât aș vrea eu - și eu am fost în situația asta de a juca mai puțin la echipa de club și de a veni la echipa națională - ai o altă încredere când joci. Meciul îți dă încredere în tine. Puțini sunt jucătorii care se montează foarte bine la echipa națională - iar eu eram unul dintre ei - chiar dacă nu joacă la echipa de club, dar eu mă luptam cu cei mai buni.

Edi merge pe experiența lui Niță și pe prospețimea, pe vigoarea, pe calitatea pe care o are Drăguș. Drăguș, după părerea mea, nu întâmplător s-a transferat la Trabzonspor. Are calitate puștiul și e singurul nostru jucător de viteză, de pătrundere. Are calitate tehnică foarte bună. Eu mizam și pariam pe el, așa că mă bucur că va juca Drăguș", a spus Ciprian Marica, la PRO TV.

Florin Răducioiu: "Sper că Alibec va intra în repriza a doua, poate rezolva în orice moment o fază"

În schimb, Florin Răducioiu (40 de meciuri / 21 de goluri pentru România) recunoaște că este un fan al lui Denis Alibec și spune că speră că îl va vedea pe experimentatul atacant măcar în repriza secundă. Totuși, atacantul Generației de Aur aprecizează faptul că Edi Iordănescu mizează în primul 11 pe jucători care au evoluat constant la echipa de club.

"Mie îmi place Alibec, dar Alibec poate intra în repriza a doua. Vom vedea ce va fi mâine, dar nu am putea să-i reproșăm nimic selecționerului. El pune în două roluri cheie jucători care au jucat tot timpul, iar ăsta cred că este un lucru foarte bun. Mizează pe doi jucători care au jucat constant, iar asta nu putem să-i reproșăm selecționerului. Dacă vor juca bine sau nu, vom vedea, dar este coerent cu alegerile lui, cu deciziile lui.

Mie îmi place Alibec pentru că e un jucător imprevizibil, poate rezolva în orice moment o fază, îți poate da gol, pasă de gol, dar sper și vreau să cred că îl voi vedea în timpul meciului, probabil în repriza a doua. Va fi un meci complicat", a spus și Florin Răducioiu, la PRO TV.

România - Ucraina | Cum ar urma să arate echipa de start a tricolorilor