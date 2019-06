Ghidul oraselor gazda UEFA EURO 2020: Bilbao

Bilbao este...



-Al zecelea cel mai mare oras din Spania si cel mai mare din regiunea Basca.

-Un oras descris in vremea lui Shakespeare pentru sabiile sale, cunoscute ca "palose".

-Orasul lui Athletic Club, care are in componenta doar jucatori din regiunea Basca.

-Casa lui Rafael "Pichichi" Moreno cel care da numele premiului anual pentru cel mai bun marcator.

-Unde este amplasata statuia catelusului realizata de Jeff Koons, in afara Muzeului Guggenheim.



Unde este situat



Pe tarmurile de nord ale Spaniei si centrul regiunii basce, Bilbao e un oras-port ce a prosperat datorita industriei locale de fier, dar care s-a reinventat in epoca moderna cu cladiri renumite.



Stadionul San Mames

-Inaugurat in 2013, noul stadion a inlocuit vechiul San Mames, ce fusese construit in 1913 si a organizat meciuri la Cupa Mondiala din 1982.

-Noul stadion a gazduit Rugby Challenge Cup in 2018 si finala Champions Cup inainte de a gazdui meciuri la UEFA EURO 2020.

-Athletic a invins Napoli cu 3-1 in primul meci european pe noul teren la capacitate maxima pe 27 august 2014, iar rezultatul a ajutat echipa sa ajunga in grupele UEFA Champions League.

-Stadionul poate fi iluminat din afara.

-O statuie a golgheterului legendar PIchichi a fost mutata de la vechiul stadion la cel nou; capitanul echipelor care vin in vizita prezinta un buchet de flori la statuie pentru a marca prima lor vizita acolo.

Meciuri gazduite pe stadionul San Mames



15 iunie - Meci Grupa E

20 iunie - Meci Grupa E

24 iunie - Meci Grupa E

28 iunie - Meci optimi



Cum sa ajungi la si prin Bilbao



Aeroportul Bilbao, cel mai mare din regiune, se afla la 12 km de oras. Orasul este servit de un metrou cu trei linii, dar si cu autobuze, tramvaie si trenuri subterane, dar si mersul pe jos este recomandat. Sunt 13 poduri care traverseaza Nervion de explorat, in timp ce multi fani Athletic merg din centrul orasului la San Mames ca un ritual din ziua meciului, pe Calle Licenciado Poza si strazile inconjuratoare, care sunt pline de baruri si facilitati pentru fanii fotbalului.



Unde sa stai



Bilbao e o destinatie turistica majora si are o multime de hoteluri localizate central, dar sunt o multime si variante mai ieftine si in afara centrului. Vezi linkurile utile de mai jos.

Ce sa vezi



Pentru cultura: Cuvantul starhitectura a aparut dupa aparitia Muzeului Guggenheim al lui Frank Gehry in profilul orasului Bilbao, dar si Azkuna Zentroa, centrul cultural al lui Philippe Starck este impresionant.

Pentru atmosfera: Cunoscut local ca cele "sapte strazi", centrul vechi al orasului Bilbao este inchis trafcului si propune Catedrala Santiago din secolul 14 precum si o mare piata inchisa.

Pentru aer liber: A calatorie pe malurile Nervion este foarte recomandata - pe malul de vest pana la podul Zubizuri, apoi traversezi si te intorci pe partea cealalta.



Mancare si bautura



Mancarea este inima culturii basce, cu pintxos - paine prajita acoperita cu orice, de la cod sarat si arici de mare - obligatoriu, mai ales "gilda" (o combinatie de masline, ansoa si ardei murat). Tocana piperade cu piper ce oglindeste culorile de pe steagul basc, vinurile locale txakoli si rioja sunt excelentem, un timp ce regiunea este specializata in cidru, servit in case speciale de cidru, Sagardotegi, acompaniate des cu cod in sos pil-pil gros.



Fotbalul in oras



Athletic Club are primul si ultimul cuvant la fotbalul de club din Bilbao; format in 1898, sunt membri fondatori ai La Liga si au onoarea sa nu fi retrogradat niciodata. Principiul "leilor" este sa foloseasca doar jucatori nascut in Tara Basca, iar marea rivala locala este Real Sociedad, situata la 100 km est, in celalalt oras mare din regiune, San Sebastian.



Unde sa iesi din oras



Regiunea basca este frumoasa, cu o multime de poteci si plaje pitoresti, iar la o ora de condus cu masina mai sunt orasul San Sebastian cu plaje urbane, istoricul Vitoria-Gasteiz, viile de la Rioja Alavesa si orasul Pamplona.



Linkuri utile



Bilbao Tourism: http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/en/tourists

Basque Tourism Site: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/turismo/

Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/spain/aragon-basque-country-and-navarra/bilbao

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao

San Mamés Stadium: http://www.bilbaostadium.com/

Royal Spanish Football Federation (RFEF): http://www.rfef.es/